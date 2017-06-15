Лондонский пожар: шесть вопросов расследования

Число погибших жителей 24-этажного дома, сгоревшего в среду на западе Лондона, достигло 17 человек. Это вряд ли окончательная цифра, поскольку обследование дома только начинается. Пожарные до сих пор не могут добраться до комнат в квартирах сгоревшего здания.

37 человек находятся в больницах, 17 из них — в критическом состоянии.

Десятки людей числятся пропавшими без вести, и, как ожидается, по мере продвижения пожарных внутрь здания число погибших может значительно возрасти. В момент возникновения пожара в здании, по оценкам, находилось до 600 человек.

Следователям предстоит разобраться в том, что привело к трагедии.



Причина возникновения пожара

Пожарные получили вызов на Латимер-роуд в 00:54 в среду, а тушение огня продолжалось почти сутки.

Считается, что пожар начался на четвертом этаже. Его причина остается неизвестной.

Конструкция подобных многоэтажных домов такова, что в случае пожара в квартире огонь не должен распространяться. Но этого явно не произошло.

В 2009 году три женщины и три ребенка погибли при пожаре в 14-этажном блоке "Лаканал" на юге Лондона — пожар начался на девятом этаже из-за возгорания телевизора.

Тогда местный совет признал свою вину в оценке возможных рисков пожара и был оштрафован на 270 тысяч фунтов.

Почему огонь распространился так быстро?

Видеокадры запечатлели, что огонь распространялся по внешней стене высотки с одной из сторон, а затем охватил все здание.

Специалисты называют это явлением "печной трубы", когда возникает сильный вертикальный ток горячего воздуха, раздуваемый ветром.

Стрелы кранов лондонской пожарной службы могут достигать высоты около 32 метров, что ограничивает возможность борьбы с огнем выше этой отметки.



Как спастись от пожара в высотном доме?

В такой ситуации пожарным крайне трудно добраться до верхних этажей, и вся надежда возлагается на своевременную эвакуацию.

Представитель профсоюза пожарных Матт Рэк считает, что в здании не соблюдались нормы противопожарной безопасности.

Местные активисты из инициативной группы дома Grenfell Action Group указывали еще до и во время недавнего ремонта здания, стоившего несколько миллионов фунтов, что здание представляет значительный риск в отношении возможности пожара, в частности из-за того, что доступ пожарных машин к нему сильно ограничен.

Активисты этой группы говорят, что не раз выражали свою озабоченность местному совету Кенсингтона и Челси.

Была ли в здании система пожарной тревоги и автоматического тушения?

Здание постройки 1974 года не имело системы автоматического тушения.

По существующим нормам все новые жилые здания высотой более 30 метров должны иметь спринклерные системы автоматического пожаротушения.

Однако закон не требует от местных властей установки таких систем в более старых высотных зданиях.

Ронни Кинг, почетный секретарь общественной группы по пожарной безопасности, заявил, что около 4 тысяч высотных зданий в Британии не имеют спринклерных систем пожаротушения.

По его словам, после пожара в здании "Лаканал" в 2009 году была принята рекомендация, согласно которой каждому местному совету и домовладельцам предлагалось определить свое отношение к отсутствию таких систем пожаротушения.

По мнению Пола Фуллера, председателя профсоюзной федерации пожарных, наличие таких систем в сгоревшем здании на Латимер-роуд замедлило бы распространение огня.

"Мы знаем, что спринклерные системы эффективны, они замедляют распространение огня и дыма, но они не обеспечивают полного решения проблемы", — заявил он.

Известно, что многие жители сгоревшего дома не слышали сигналов пожарной тревоги.

Усилил ли опасность пожара ремонт в 2016 году?

Строительная компания Rydon Construction произвела капитальный ремонт дома, который завершился в мае прошлого года и обошелся в 8,6 млн фунтов.

В заявлении компании говорилось, что в ходе ремонта были проведены работы по улучшению коммунальных объектов и теплоизоляции здания.

"На внешних стенах были навешаны противоливневые панели, создан сплошной фасад, установлены новые окна с улучшенной теплоизоляцией в рамках программы модернизации внешнего вида здания", — говорится в заявлении компании.

Эксперты уже указывали, что внешняя обшивка здания могла стать причиной столь быстрого распространения огня снаружи.

В ходе ремонта на здании устанавливались панели с металлической поверхностью и пенопластовым наполнением.

По мнению экспертов в области противопожарной безопасности, такое покрытие при условии правильной установки и закрытии полиэтиленовой изоляции металлизированными панелями должно в течение длительного времени сопротивляться возгоранию.

В Дубае, где недавно произошло несколько пожаров в высотных домах, в том числе в 79-этажном здании "Торч" в 2015 году, огонь также распространялся по внешним стенам, выложенным подобными панелями.

Рэй Бэйли, директор компании Harley Facades Limited, которая монтировала панели на сгоревшей в Лондоне высотке, заявил: "В настоящее время мы не имеем данных о какой-либо связи между пожаром и внешней облицовкой здания".

В заявлении компании Rydon говорится, что при ремонте соблюдались все требования по безопасному строительству, но из заявления удалены все предыдущие упоминания о соблюдении норм пожарной безопасности.

В письме, которое было разослано жителям высотного дома по окончании ремонта, компания указывала, что были модернизированы и расширены системы обнаружения дыма.

Местные власти обязаны обеспечивать меры пожарной безопасности в домах, принадлежащих городским властям.

Известно, что последняя по времени оценка пожарной безопасности здания была проведена в декабре 2015 года.

Глава совета района Кенсингтон и Челси Ник Пейджет-Браун заявил, что власти проводят регулярную инспекцию высотных зданий.



Был ли правильным совет жителям оставаться в своих квартирах?

Обычно в случае возникновения возгорания в одной из квартир в таких высотных зданиях жителям рекомендуется пережидать пожар в своих квартирах.

Нормы строительства обеспечивают удержание огня и дыма в квартире, где возник пожар, в течение некоторого времени, что позволяет препятствовать проникновению дыма на лестничные клетки и организовать планомерную эвакуацию жителей.

По мнению пожарного инспектора Джеффа Уилкинсона, при пожаре на Латимер-роуд оказалось, что лестничные клетки и площадки были сильно задымлены уже вскоре после возгорания.

Ряд свидетелей сообщили Би-би-си, что даже через несколько часов после появления сигналов о пожаре жителям здания советовали оставаться в своих квартирах и ожидать появления пожарных.

Некоторые жители говорили, что им удалось спастись самим и спасти свои семьи лишь потому, что они не последовали этому совету и в первые же минуты начала пожара успели добежать к выходу.

Что будет теперь с другими подобными зданиями?

Представитель городских властей Лондона сообщил, что районные власти должны будут пересмотреть свои противопожарные инструкции и положения.

Высотные дома, которые прошли аналогичную модернизацию, подобную той, что была проведена в Гренфелл-тауэр, должны будут провести новую противопожарную инспекцию.