Лондонские террористы пытались арендовать грузовик перед нападением

Исполнители теракта в Лондоне 3 июня, сбившие несколько человек на фургоне и затем напавшие на прохожих с ножами, пытались арендовать грузовик грузоподъемностью 7,5 тонн, отметили в лондонской полиции.

Арендовать грузовик в интернете пытался утром 3 июня один из террористов Хурам Батт. Ему это не удалось, так как он не предоставил платежную информацию, передает meduza.io.

Позже он арендовал фургон, который был использован при нападении.

Глава антитеррористического подразделения полиции Дин Хейдон заявил, что последствия нападения с использованием грузовика "могли быть еще хуже", передает Reuters.

3 июня в Лондоне трое террористов на фургоне врезались в прохожих у Лондонского моста, а затем вышли из машины и напали на людей с ножами. Погибли восемь человек, около 50 получили ранения. Полиция застрелила преступников. Ответственность за теракт взяло на себя ”Исламское государство”.