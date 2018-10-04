04.10.2018, 09:20

Лондон заявил о причастности ГРУ к "бессистемным и безрассудным" кибератакам в Европе и США

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Deutsche Welle
EST
Лондон заявил о причастности ГРУ к "бессистемным и безрассудным" кибератакам в Европе и США
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Российская военная разведка неоднократно устраивала "бессистемные и безрассудные" кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в четверг, 4 октября.

Эксперты британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) утверждают, что Главное разведывательное управление (ГРУ) министерства обороны России "почти наверняка" причастно к деятельности хакерских группировок APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, "Киберхалифат", "Киберберкут" и ряду других. В результате резонансных кибератак "пострадали граждане большого количества стран, включая Россию", а ущерб национальным экономикам составил миллионы фунтов стерлингов, утверждает британская сторона. В частности, британские эксерты считают российских хакеров виновными в атаках на Всемирное антидопинговое агентство WADA в Швейцарии в 2017 году, Демократическую партию США в 2016 году и один из британских телеканалов в 2015 году.

NCSC назвал деятельность хакеров "вопиющим нарушением международного права". Великобритания вместе с союзниками намерена "ответить попыткам ГРУ подорвать международную стабильность", подчеркнул министр.

Великобритания создает кибервойска

В сентябре стало известно об инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи по созданию кибервойск для противодействия российской угрозе. Новый вид войск ориентирован на наступательные операции, что позволит обеспечить "новые способы сдерживания и наказания государств, которые желают причинить ущерб" Великобритании, заявил бывший глава командования Объединенных сил Великобритании (Joint Forces Command) генерал Ричард Баррон.

Враждебная киберактивность Кремля

В апреле Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности США и британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовали совместное заявление, в котором отметили враждебную киберактивность как один из элементов арсенала Кремля.

Правительство Великобритании вместе со своими союзниками работают над распространением информации и инструментов, которые необходимы для отражения подобных атак. В борьбе с исходящей от России киберугрозой необходимо использовать различные ресурсы, в том числе "дипломатические, правоохранительные и технические", говорится в документе.

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