Лондон заявил о причастности ГРУ к "бессистемным и безрассудным" кибератакам в Европе и США

В сентябре стало известно об инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи по созданию кибервойск для противодействия российской угрозе. Новый вид войск ориентирован на наступательные операции, что позволит обеспечить "новые способы сдерживания и наказания государств, которые желают причинить ущерб" Великобритании, заявил бывший глава командования Объединенных сил Великобритании (Joint Forces Command) генерал Ричард Баррон.

Враждебная киберактивность Кремля

В апреле Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности США и британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовали совместное заявление, в котором отметили враждебную киберактивность как один из элементов арсенала Кремля.

Правительство Великобритании вместе со своими союзниками работают над распространением информации и инструментов, которые необходимы для отражения подобных атак. В борьбе с исходящей от России киберугрозой необходимо использовать различные ресурсы, в том числе "дипломатические, правоохранительные и технические", говорится в документе.