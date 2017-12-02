Лондон запретил использование российских антивирусов в правительственных учреждениях

Британские власти выпустили новое предупреждение о рисках, связанных с использованием российского антивирусного программного обеспечения, сообщает BBC.

"Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании направил во все правительственные учреждения предписания не использовать такие программы в системах, связанных с национальной безопасностью", — отмечается в сообщении.

Антивирусные продукты компании "Лаборатория Касперского" широко используются в государственных структурах Великобритании, говорится в сообщении BBC.

Британские чиновники говорят, что решение NCSC основано скорее на анализах возможных рисков, чем на каких-либо свидетельствах того, что попытки шпионажа имели место. Речь идет о "повышенных рисках" для национальной безопасности, сказал технический директор NCSC Ян Леви.

Глава центра Кирен Мартин в своем циркуляре сообщил, что ведомства не должны использовать российское программное обеспечение в любых системах, содержащих конфиденциальные данные. При этом NCSC не стал рекомендовать отказываться от него обычным пользователям.