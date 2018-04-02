Лондон впервые обогнал Нью-Йорк по числу убийств

Лондонская полиция обеспокоена ростом тяжких преступлений в британской столице. За последние два месяца Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу убийств.

С начала 2018 года в Лондоне были убиты или получили тяжелые ранения 46 человек, в Нью-Йорке — 50 человек. Однако в феврале и марте число тяжких преступлений в Нью-Йорке сократилось (32 убийства), тогда как в Лондоне этот показатель вырос до 37.

По словам бывшего главного суперинтенданта лондонской полиции Лероя Логана, статистика за последние два месца говорит о том, что рост насилия в британской столице приобрел "вирусный характер".

Численность населения Лондона и Нью-Йорка приблизительно одинаковая: в британской столице живет около 8,8 млн человек, в Нью-Йорке — порядка 8,6 млн. При этом в Лондоне тяжких преступлений совершалось меньше, чем в Нью-Йорке.

Однако, согласно статистике, представленной нью-йоркской и лондонской полицией, сейчас Лондон "обогнал" Нью-Йорк по числу соврешенных в феврале — марте убийств.

Администрация Большого Лондона выразила "глубокую озабоченность" в свзяи с ростом числа убиств, а также в связи с учащением случаев ножевых нападений в столице Британии. Однако и полиция, и администрация города, отмечают, что Лондон остается одним из самых безопасных городов мира.

Статистика

В январе полиция Лондона вела расследование восьми убийств, в то время как в Нью-Йорке полицейские изучали обстоятельства 18 убийств.

В феврале в Лондоне было совершено 15 убийств, в Нью-Йорке — 11.

В марте число убийств, совершенных в Лондоне, возросло до 22, тогда как в Нью-Йорке было совершено 21 убийство.

"Одно убийство — это уже слишком много, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы понять причины роста преступности и решить, что мы можем сделать, чтобы предотвратить эти трагедии", — заявил официальный представитель полиции Лондона.

Однако, по словам Лероя Логана, ситуация с убийствами вызывает серьезное беспокойство, и усилий полиции может быть недостаточно.

"Я не могу понять, как ситуация вышла из-под контроля. Мы наблюдаем резкий рост насилия. Эта вспышка коснулась очень разных слоев общества. К решению этой проблемы надо подходить комплексно, потому что она сама по себе — комплексная. Ее нужно решать в сотрудничестве с общественностью", — говорит Логан.

В феврале глава лондонской полиции Крессида Дик посетила Глазго, чтобы познакомиться с опытом Шотландии, где число убийств резко сократилось.

Дик также планирует совершить рабочие поездки в Нью-Йорк и в графства Уэст-Мидлендс, Эйвон, Сомерсет и город Дарем, чтобы познакомиться с их положительным опытом борьбы с преступностью.

Правительство Британии также потратит порядка 1,8 млн долларов на социальную рекламу, которая должна помочь снизить число преступлений среди подростков, в том числе участившихся в последнее время ножевых нападений.

В роликах, предназначенных для размещения в соцсетях, рассказываются истории подростков, которые стали жертвами таких нападений.

В Москве в январе-феврале этого года было совершено 44 убийства, сообщается на сайте генпрокуратуры России. При этом число убийств в российской столице в последние несколько лет стабильно сокращается.

Если в 2010 году в Москве было совершено 582 убиства и покушений на убийство, то в 2014 году число таких случаев сократилось до 379, а в прошлом году — до 315. Численность населения Москвы, по данным Росстата, составляет 12,5 млн человек.

Москва, по данным генпрокуратуры, занимает одно из первых мест среди самых криминальных регионов России. Российская столица опережает большинство регионов по числу совершенных на ее территории преступлений, однако если говорить об уровне преступности (соотношении количества преступлений и численности населения), то он ниже, чем в среднем по России.

Так, в первом полугодии 2017 года на 10 тысяч жителей в столице было совершено 58 преступлений при среднероссийском показателе 70 преступлений.