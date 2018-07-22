Лондон пригрозил Брюсселю не выплачивать 39 млрд фунтов при "Брекзите"

19 июля глава делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишель Барнье встретился с Раабом, а на следующий день в Брюсселе проинформировал о результатах этой встречи министров из остальных стран Евросоюза. По словам Барнье, различные элементы, содержащиеся в новом плане Лондона по "Брекзиту", открывают путь к конструктивным дискуссиям, однако британские предложения должны быть практичными и не содействовать дальнейшей бюрократизации.

Переходный период после "Брекзита"

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.