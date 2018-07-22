22.07.2018, 09:10

Лондон пригрозил Брюсселю не выплачивать 39 млрд фунтов при "Брекзите"

 (5)
Deutsche Welle
EST
Brexit
BrexitFoto: Alex McNaughton, Sputnik

Великобритания не намерена выплачивать 39 млрд фунтов стерлингов Брюсселю, если ЕС не пойдет на новое торговое соглашение, заявил Доминик Рааб.

Великобритания не станет выплачивать 39 млрд фунтов стерлингов Брюсселю при выходе из состава Евросоюза, если ЕС не пойдет на заключение нового торгового соглашения. Об этом министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб заявил в интервью газете The Sunday Telegraph, опубликованном на сайте издания, в субботу, 21 июля.

Помимо заключения соглашения о "Брекзите", предусматривающего выплату 39 млрд фунтов стерлингов Брюсселю, механизм выхода Великобритании из состава ЕС требует выработать стандарты "наших новых отношений", подчеркнул министр. Ситуация, при которой "одна сторона выполняет свою часть сделки, а другая - не выполняет или медлит", недопустима, считает Рааб.

19 июля глава делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишель Барнье встретился с Раабом, а на следующий день в Брюсселе проинформировал о результатах этой встречи министров из остальных стран Евросоюза. По словам Барнье, различные элементы, содержащиеся в новом плане Лондона по "Брекзиту", открывают путь к конструктивным дискуссиям, однако британские предложения должны быть практичными и не содействовать дальнейшей бюрократизации.

Переходный период после "Брекзита"

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Летный департамент рассказал, почему российские самолеты нарушают воздушное пространство Эстонии

21.07.2018
"Причина, по которой российские самолеты нарушают воздушную границу у острова Вайндлоо, кроется в том, что на этой территории границы воздушного пространства Эстонии и Таллиннского FIR (района полетной информации ) не совпадают”, — сказала Delfi глава отдела службы воздушного сообщения и аэродромов Летного департамента Эве Хярм.
Подробнее

Первый в Прибалтике действующий военный, открыто признавшийся в гомосексуализме: встану на защиту страны, даже если во главе ее будут гомофобы

21.07.2018
Ромас Забараускас — первый в Прибалтике действующий военный, открыто признавшийся в том, что он гей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Продавец Maxima не смогла обслужить клиента на эстонском: ”я из другой страны, так что не обязана знать язык”

21.07.2018
Посетитель магазина Maxima на улице Юмера в Таллинне Яан рассказал о том, как стоявшая за прилавком продавщица не смогла ответить на его вопросы, заданные на эстонском языке, а в свое оправдание заявила, что приехала из-за рубежа.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в McDonald´s, интервью Кальюранд, драка в клубе и последний день Baltic Sun

21.07.2018
В ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека и ограбила его. Марина Кальюранд дала больше интервью, а в Нраве продолжился фестиваль Baltic Sun. Также сегодня в водоемах Эстонии чуть не утонули несколько человека, а в ночном клубе Prive произошла драка. Читайте все самые важные новости дня в нашей подборке.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €

ВИДЕО: Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира!

22.07.2018
31-летний украинский боксер Александр Усик (15-0) стал абсолютным чемпиона мира в первом тяжелом весе. В финале Всемирной суперсерии бокса Усик уверенно выиграл в Москве 12-раундовый поединок у 24-летнего россиянина Мурата Гассиева (26-1).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ВИДЕО: Поразительная жестокость: в таллиннском McDonald´s группа молодых людей напала на человека

21.07.2018
Читатель Delfi прислал снятое вчера в Таллинне видео, на котором видно, как в ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека, вытащила что-то у него из кармана, а затем убежала.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ