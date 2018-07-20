Лондон опроверг сообщение об идентификации отравителей Скрипалей

Правительство Великобритании опровергло сообщение о том, что следствию удалось идентифицировать предполагаемых отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Я полагаю, что эту историю следует поместить в папку "плохо информированные и дикие спекуляции", — написал британский государственный министр по безопасности Бен Уоллас в своем микроблоге в Twitter в четверг, 19 июля.
Ранее британское агентство Press Association, ссылаясь на информированные источники в следственных органах, сообщило, что полиции удалось идентифицировать предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей по записям с камер наблюдения. Эти данные якобы были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в Великобританию в то время. В сообщении информагентства отмечалось, что следствие уверено в том, что подозреваемые — из России.