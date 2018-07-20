20.07.2018, 07:02

Лондон опроверг сообщение об идентификации отравителей Скрипалей

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Deutsche Welle
EST
Salisbury
SalisburyFoto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Правительство Великобритании опровергло сообщение о том, что следствию удалось идентифицировать предполагаемых отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я полагаю, что эту историю следует поместить в папку "плохо информированные и дикие спекуляции", — написал британский государственный министр по безопасности Бен Уоллас в своем микроблоге в Twitter в четверг, 19 июля.

Ранее британское агентство Press Association, ссылаясь на информированные источники в следственных органах, сообщило, что полиции удалось идентифицировать предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей по записям с камер наблюдения. Эти данные якобы были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в Великобританию в то время. В сообщении информагентства отмечалось, что следствие уверено в том, что подозреваемые — из России.

Бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на лавке в центре Солсбери 4 марта. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля примерно за сутки до отравления. Британские власти считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. В Москве решительно отвергают все обвинения.

Через несколько месяцев стало известно о новом отравлении тем же веществом. Граждане Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 3 июня были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении "Новичком". Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Скрипалей.

8 июля врачи констатировали смерть Стерджес, 10 июля было объявлено, что Роули пришел в себя, его состояние остается критическим, но угрозы жизни нет. Отравляющее вещество, судя по всему, находилось во флаконе из-под духов, который Стерджес и Роули нашли в парке. Женщина сама нанесла его себе на кожу, утверждают британские СМИ.

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