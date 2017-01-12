Литовские журналисты обнаружили в местном отделении шведского банка SEB счет беглого украинского премьер-министра Павла Лазаренко, на котором заморожено 30 миллионов долларов. Об этом сообщает 15min.lt.

По информации издания, в течение 17 лет литовские суды каждые несколько месяцев продлевают заморозку этих средств. Проводившие расследование журналисты полагают, что они являются частью суммы в 200-250 миллионов долларов, которые в 2004 году были заморожены на связанных с Лазаренко счетах в нескольких странах.

Как отмечается, обнаруженный в Литве счет принадлежал ликвидированному банку бывшего главы правительства Украины European Federal Credit Bank. В SEB отказались сообщать информацию о своих клиентах, но подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами.

После бегства Лазаренко живет со своей второй супругой и тремя детьми в графстве Марин недалеко от Сан-Франциско. Он ведет размеренную семейную жизнь, утром отвозит в школу детей, а вечером дома встречает с работы молодую супругу, сообщает "Страна.ua".

Лазаренко занимал пост премьер-министра Украины с мая 1996 по июль 1997 года. В 1999 году, скрываясь от обвинения в хищении бюджетных средств и организации убийства, он по поддельному паспорту въехал в США с намерением попросить политическое убежище. Вместо этого власти страны арестовали его.

В США Лазаренко был приговорен в 2007 году к девяти годам лишения свободы за отмывание денег и мошенничество. Впоследствии срок был сокращен на 11 месяцев, а на свободу политик вышел в ноябре 2012 года. Опасаясь уголовного преследования на Украине, он добивался разрешения остаться жить в США.

В ноябре 2013 года федеральный суд Северного округа штата Калифорния конфисковал у Лазаренко литографию Пабло Пикассо "Дама с шиньоном" стоимостью 30 тысяч долларов. Литография и ваза стоимостью 7,8 тысячи долларов были изъяты в счет долга в 22 миллиона долларов, которые бывший премьер должен заплатить правительству США.

Ранее был конфискован особняк Лазаренко. По мнению суда, он был приобретен на незаконно полученные средства. Cемье позволили вывезти из дома только личные вещи.