Литва рассматривает возможность высылки ”шпионов под прикрытием” — российских дипломатов

Литва в рамках реакции на ”дело Скрипаля” рассматривает возможность высылки из страны сотрудников дипломатических представительств России, якобы занимающихся разведывательной деятельностью. Об этом, как сообщило национальное радио, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила журналистам в Брюсселе, где участвует в заседании Совета Европы, сообщает Rambler со ссылкой на ТАСС.

"Меры могут быть разные, в том числе высылка идентифицированных нами сотрудников разведки", — заявила Грибаускайте, говоря о российских дипломатах. Еще одним шагом она считает расширение национального ”списка Магницкого”. ”Решение может быть принято в ближайшее время”, — сказала литовский лидер.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.