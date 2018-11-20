20.11.2018, 21:40

Литва пригрозила выйти из Интерпола из-за России

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фото иллюстративноеFoto: Delfi.lt

Сейм Литвы принял резолюцию о возможности выхода из Интерпола, если главой организации будет избран россиянин Александр Прокопчук. Об этом сообщает Delfi.

За проголосовали 88 депутатов, 7— воздержались, против не проголосовал ни один депутат.

Мэн Хунвей, занимавший прежде пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку.

Британская газета Times назвала россиянина Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы организации.

Украина заявила, что рассматривает возможность приостановки членства страны в Интерполе в том случае, если главой организации изберут Прокопчука.

В Кремле обвинили США в давлении и вмешательстве в выборы главы Интерпола.

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