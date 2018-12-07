Литва первой в мире ввела санкции против России из-за кризиса в Керченском проливе

Литва первой в мире ввела санкции против России в ответ на конфликт в Керченском проливе. Об этом заявила в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.
"Международные организации не приняли никаких санкций против российских властей, однако мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе", — приводятся слова литовского президента в сообщении на сайте президента Украины. По словам Грибаускайте, теперь "они не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране".
МИД Литвы 6 декабря предложил ввести индивидуальные санкции против лиц, причастных к конфликту. В обращении к департаменту миграции при МВД говорилось о включении в список нежелательных в Литве лиц непосредственных участников столкновения в Керченском проливе, и представителей военного командования, несущих за него ответственность. Их действия назвали "серьезной угрозой международной безопасности и национальной безопасности Литвы".
25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда. Позже все украинские моряки были арестованы.