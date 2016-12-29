В Сейме Литвы зарегистрирована поправка к Закону об информировании общества, которая предлагает сократить количество российской продукции на телевидении, сообщает ru.Delfi.lt со ссылкой на данные BNS.

Согласно проекту, программы на официальных языках Евросоюза (ЕС) должны составлять не менее 90% объемов ретранслируемых телепрограмм в каждом предлагаемым трансляторами пакете программ, за исключением специализированных (тематических пакетов).

"Нам следует интегрироваться в европейское информационное пространство, и это один из путей достижения этой цели. Мы находимся под слишком сильным влиянием информационных действий третьих государств, поэтому мы уверены, что такое средство будет очень здоровым для нашего общества, оно будет способствовать интеграции в европейское пространство. Жаль, что это не было сделано ранее, так что приходится исправлять ошибки прошлого", — сказал BNS один из инициаторов поправки — консерватор Лауринас Кащюнас. Он не считает, что предложение сократить количество российской продукции может вызвать недовольство в обществе.

"Появляется понимание у политических сил и в обществе, что нужно учить европейские языки, расширять кругозор в этом вопросе, и это лучшее лекарство от пропагандистских вещей, если иметь в виду, в каком масштабе это явление действует на нас с Востока. Третьи страны с Востока, конкретно Россия, оказывает на нас огромное воздействие. Я надеюсь, что на этот раз Сейм примет решения", — сказал Кащюнас.

В настоящее время закон предусматривает, что при ретрансляции телепрограмм ретрансляторы должны отдавать приоритет официальным языкам ЕС, но пропорции не установлены.

Сейм Литвы в 2014 году отклонил похожие поправки, которые внесла президент Даля Грибаускайте. Президент объясняла предложенные меры необходимостью борьбы с пропагандой и дезинформацией.