Литовский город Кретинга борется с наводнением: люди вычерпывают воду из домов ведрами

Река Дане вышла из берегов, в нее свои воды со стороны Кретинги несет Акмяна. В Кретинге практически на всех домах, стоящих у реки Акмяне, видны следы затопления. Внимание привлекла пожилая женщина, которая ведрами выносила из дома воду. Как оказалось, в Кретинге это делать пришлось многим жителям.

Лайма, которая живет в Кретинге уже давно, сказала, что после того как уровень воды в реке поднялся, приехал староста, пофотографировал с горки и сказал, что большой проблемы не видит. А она с пожилой свекровью и сыном еще и сегодня выносит ведрами воду из дома.

"Я проснулась утром, спустила ноги с кровати и попала прямо в лужу, — рассказала Лайма, заметив, что вся семья стала спасать то, что возможно, поднимать холодильник, мебель и пр. повыше. — Когда такое не первый раз, уже не так страшно, но все равно неприятно. Дома — воды около 25 см".

По словам Лаймы, такого шока, как в первый раз, когда дом затопило, уже не было. В первый раз вообще не знали, что делать. Пожилая женщина, которая ведрами выносила воду из дома, сказала, что это нелегкое занятие, но надо как-то убрать воду из дома. На ночь семья уехала к родственникам, поскольку уровень воды поднялся, и бороться с ним не имело смысла. Во вторник они вернулись домой и принялись за дело.

Лорета, которая недавно поселилась по другую сторону реки, рассказала, что до их дома вода не дошла, но двор затоплен. А вот соседям пришлось какое-то время обходиться без электритества. У соседей Лореты выяснилось, что вода затопила подвал до потолка, а печка оборудована именно в подвале, поэтому люди не могут отапливать дом.

"Хорошо еще, что сейчас не очень холодно, но просушить дом надо, печка нужна. Воды было до верха двери, внутри — до самого потолка. Спускаем воду в канализацию, попробуем как-то печку привести в порядок. Когда грозило наводнение, не спали всю ночь, но бежать-то некуда", — рассказала Регина.

Люди, которые столкнулись с наводнением не в первый раз, заметили, что сейчас оно было внезапным. И заканчивается также быстро. До сих пор было уже одно опасное наводнение — когда на Акмяне прорвало плотину, тогда люди опасались даже за свою жизнь, это было летом, то ли в 2003, то ли в 2004 году.

Староста Кретинги Станисловас Юкнявичюс сказал, что огромной проблемы после этого наводнения не видит, поскольку такое бывает несколько раз в год. Даже в этом году, по его словам, это не самое серьезное наводнение. К счастью, жители домов у реки свое имущество страхуют, они прекрасно понимают, где живут.

"Каждый год примерно в августе и перед Рождеством бывают наводнения. На этот раз оно жизни людей не угрожало, хотя имущество и повреждено. На этот раз воды на улицах было немного. Я езжу к людям, спрашиваю, какая им помощь нужна. Я говорил с одной семьей, которая выносит воду из дома ведрами, не знаю, чем им помочь, реку ведь не перекачаешь", — сказал DELFI Юкнявичюс.

Староста рекомендует жителям следить за информацией на сайте староства, где есть вся своевременная информация об опасности стихийных бедствий, это поможет им подготовиться к опасности.