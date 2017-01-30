Литовский депутат призвал вернуть Калининградскую область Европе, МИД Литвы его не поддержал

Министерство иностранных дел Литвы в категоричной форме заявило об отсутствии территориальных претензий к России относительно правового статуса анклава РФ — Калининградской области. Дипломатам пришлось делать официальное заявление после высказываний местного депутата Линаса Бальсиса, призвавшего пересмотреть этот статус.

"У Литвы нет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, и она не поднимает вопросы о статусе Калининградской области Российской Федерации", — подчеркнула пресс-секретарь министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене (цитата по "Интерфаксу").

Она отметила, что Калининградская область является интегральной частью РФ. "Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы, как не признает осуществленной Россией оккупации и аннексии Крыма", — добавила официальный представитель МИД Литвы.

Ранее литовский депутат Линас Бальсис на конференции в Вильнюсе призвал пересмотреть статус Калининградской области в качестве реакции на присоединение Крыма к РФ. Он заявил, что "срок действия Калининграда закончился", и предложил литовским должностным лицам поднять этот вопрос в органах Евросоюза.

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Вскоре после этого, впрочем, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литве Александр Удальцов публично заявил, что предложение Бальсиса является "безответственным и некомпетентным", передает РИА "Новости". "Александр Удальцов охарактеризовал предложение Линаса Бальсиса "вернуть Калининградскую область Европе" как безответственное и некомпетентное, а также подчеркнул, что этот регион был передан СССР навсегда и без каких-либо оговорок и является неотъемлемой частью территории РФ", — говорится в релизе посольства.

В Москве тем временем уже выступили с ответным предложением к Бальсису. "Слабо вернуть России Вильнюсский край?" — задал вопрос Вильнюсу первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Район Вильно (Вильнюса) никогда не принадлежал Литве, до 1917 года входил в состав Российской империи, с 1920-го по 1939 год — Польши. Земли были включены в состав Литовской ССР после Второй мировой войны.

"Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти", — подчеркнул сенатор верхней палаты российского парламента. Заявление литовского депутата Джабаров расценил как простое желание "обратить на себя внимание".

Осенью прошлого года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что размещение под Калининградом российских ракетных комплексов "Искандер" является сигналом для всей Европы. По ее мнению, Россия таким образом хочет показать, что готова драться.

Глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс, в свою очередь, тогда отметил, что Россия усиливает международную напряженность. В качестве примера он приводил опасные маневры российских военных самолетов в небе над Балтийским морем, которые называл "военным хулиганством".

Отвечая на вопрос журналиста о боеприпасах, которые Литва поставляет Украине, министр указал на то, что "Украина имеет право защищать свой суверенитет. Наш вклад — чисто символический, речь идет о паре ящиков боеприпасов. Неужели мы должны позволить России вооружать эти группы (сепаратистов. — Прим. NEWSru.com) гранатометами и танками, ждать, пока они разобьют украинскую армию, и тогда говорить о мире?"

Ранее руководство ряда европейских стран раскритиковало Россию за размещение ракетных комплексов в Калининградской области. В Швеции передислокацию "Искандеров" назвали провокацией, которая обостряет ситуацию в Балтийском регионе. Шведский министр обороны Петер Хультквист подчеркнул, что речь идет о возможных носителях ядерных зарядов.

За день до этого министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что действия России являются "абсолютно неадекватным ответом на то, что делает НАТО". По его словам, Польша и страны Балтии не имеют агрессивных намерений в отношении России, а потому нет оснований для усиления калининградского гарнизона.