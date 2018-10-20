Ликвидация загрязнений на полусотне опасных объектов в Эстонии продлится еще десять лет

Об этом сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам руководителя проектов в Министерстве окружающей среды Раймо Яаксоо, в настоящее время в регистре остаются 247 объектов, из которых 83 имеют статус государственной важности, т.е. являются опасными.

"Из них 34 полностью ликвидированы, на шести работы не начинались, а на остальных работы выполнены частично. Объем работ в действительности довольно большой, для его выполнения потребуется около 10 лет", — сказал Яаксоо.

Один из таких объектов — действовавший на Сааремаа в 1959-1993 годах асфальтовый завод "Маадевахе", благодаря продукции которого в Эстонии построили свыше 500 км дорог. В то время экологии уделялось меньше внимания, и попадавший в почву из негерметичных емкостей битум создал существенное загрязнение. На его ликвидацию в итоге потратят 2,6 млн евро.