20.10.2018, 22:01

Ликвидация загрязнений на полусотне опасных объектов в Эстонии продлится еще десять лет

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rus.delfi.ee
EST
Reostus
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

В Эстонии остается 49 объектов, представляющих угрозу для экологии и нуждающихся в ликвидации загрязнений. Все необходимые работы планируется завершить в течение следующих десяти лет.

Об этом сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам руководителя проектов в Министерстве окружающей среды Раймо Яаксоо, в настоящее время в регистре остаются 247 объектов, из которых 83 имеют статус государственной важности, т.е. являются опасными.

"Из них 34 полностью ликвидированы, на шести работы не начинались, а на остальных работы выполнены частично. Объем работ в действительности довольно большой, для его выполнения потребуется около 10 лет", — сказал Яаксоо.

Один из таких объектов — действовавший на Сааремаа в 1959-1993 годах асфальтовый завод "Маадевахе", благодаря продукции которого в Эстонии построили свыше 500 км дорог. В то время экологии уделялось меньше внимания, и попадавший в почву из негерметичных емкостей битум создал существенное загрязнение. На его ликвидацию в итоге потратят 2,6 млн евро.

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