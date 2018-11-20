Lidl построит в Риге мост для покупателей

Компания Lidl построит в Риге не только несколько супермаркетов, но и мост через один из рукавов Саркандаугавы. Мост нужен для того, чтобы до магазина на Дунтес, 25 было легко добраться с улицы Ганибу Дамбис, информирует латвийский Delfi.
Мост и часть дороги, ведущей в магазин, будут находиться на территории самоуправления, поэтому в октябре этого года компания Lidl Latvija обратилась в Рижскую думу за разрешением на строительство и пообещала взять на себя расходы.
В январе этого года Lidl официально подтвердил, что собирается входить на латвийский рынок. В Риге планируется построить шесть магазинов и логистический центр, возможно, будут также построены магазины в Лиепае, Юрмале, Тукумсе и Елгаве.