Lidl построит в Риге мост для покупателей

Мост и часть дороги, ведущей в магазин, будут находиться на территории самоуправления, поэтому в октябре этого года компания Lidl Latvija обратилась в Рижскую думу за разрешением на строительство и пообещала взять на себя расходы.

В январе этого года Lidl официально подтвердил, что собирается входить на латвийский рынок. В Риге планируется построить шесть магазинов и логистический центр, возможно, будут также построены магазины в Лиепае, Юрмале, Тукумсе и Елгаве.