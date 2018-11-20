20.11.2018, 10:20

Lidl построит в Риге мост для покупателей


rus.DELFI.lv
EST
Lidl.
Lidl.Foto: Scanpix, SIPA

Компания Lidl построит в Риге не только несколько супермаркетов, но и мост через один из рукавов Саркандаугавы. Мост нужен для того, чтобы до магазина на Дунтес, 25 было легко добраться с улицы Ганибу Дамбис, информирует латвийский Delfi.

Мост и часть дороги, ведущей в магазин, будут находиться на территории самоуправления, поэтому в октябре этого года компания Lidl Latvija обратилась в Рижскую думу за разрешением на строительство и пообещала взять на себя расходы.

В январе этого года Lidl официально подтвердил, что собирается входить на латвийский рынок. В Риге планируется построить шесть магазинов и логистический центр, возможно, будут также построены магазины в Лиепае, Юрмале, Тукумсе и Елгаве.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Кто-то еще пошел бы с соцдемами в разведку?

20.11.2018
В нынешнем правительственном кризисе легко показывать пальцем друг на друга, однако очевидно, что один из его инициаторов — Социал-демократическая партия — неудачно блефовала и загнала себя в угол.
Подробнее


Касса по безработице отправила людей на курсы, но не факт, что потом они получат работу. "Ни трудовых договоров, ни стажа, ни медстраховки нам не светит"

20.11.2018
”Мы сейчас ходим на курсы от Кассы по безработице по специальности ”tugiisik”, — рассказывает группа обратившихся в редакцию "МК-Эстония" женщин. — То есть после их окончания мы будем опорными лицами для инвалидов. При этом только недавно выяснилось, что работу в Ида-Вирумаа по этой специальности найти очень сложно.
Подробнее

В инфраструктуру приграничных районов Эстонии и России инвестируют 34 млн евро. В Ивангороде построят променад и отреставрируют крепость

20.11.2018
В рамках ратифицированной накануне программы эстонско-российского приграничного сотрудничества будут вложены существенные средства в реконструкцию различных объектов в приграничных районах двух стран, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Психолог предупреждает родителей об опасности свободного воспитания детей: нельзя относиться к учителям как к обслуживающему персоналу

20.11.2018
Психолог-консультант Тойво Нийберг, являющийся большим сторонником свободного воспитания, но не пропагандистом неправильного свободного воспитания, объясняет современным родителям на страницах ”Учительской газеты”, что в результате отношения к учителям как к обслуживающему персоналу их дети превратятся когда-то в сорокалетних ”бебяшек”, которые будут истерить как трёхлетние малыши, бесстыдно перекладывать ответственность на других и манипулировать окружающими.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
290,- €
269,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €
-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €

Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице Чикаго

20.11.2018
Во время стрельбы в больнице в Чикаго (США) погибли четыре человека, включая неизвестного, который открыл огонь по персоналу и пациентам медучреждения, сообщила местная полиция. Ранее СМИ сообщали о четырех тяжелораненых, а также мертвом стрелке.
Подробнее

Скандально известный продавец автомобилей "держит марку": от покупателя утаили неполадку, ремонт которой стоит бешеных денег

19.11.2018
Клиент обнаружил в приобретенном в автосалоне автомобиле серьезную неполадку, исправление которой стоило бы почти как сам автомобиль.
Подробнее

Внимание! Сохраняется опасность угона автомобилей с электронными ключами

20.11.2018
На прошлой неделе полиция задержала гражданина Литвы, подозреваемого в осуществлении организованных угонов автомобилей. Несмотря на это, безопасности своей машины следует по-прежнему уделять повышенное внимание, поскольку угоны, к сожалению, продолжаются.
Подробнее



Выбираем радиатор: теплоотдача каких батарей выше

19.11.2018
От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу).
Подробнее