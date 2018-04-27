Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились о ядерном разоружении

Во время исторической встречи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын объявили о начале новой эры мира и пообещали прекратить любые недружественные действия.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен Ын во время исторической встречи на демаркационной линии, разделяющей оба государства, договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов. Об этом оба лидера заявили по итогам саммита в пограничной деревне Пханмунджом в пятницу, 27 апреля.
Кроме того, лидеры двух стран договорились сократить численность своих армий, перестроить массивно укрепленную границу в "зону мира" и прекратить любые недружественные действия по отношению к соседней стране "на земле, воде и в воздухе" с 1 мая. В частности, речь идет об остановке радиопропаганды на границе и распространении листовок. Южная и Северная Кореи намерены вести активное сотрудничество по созданию долгосрочной системы мира, создание которой, по словам двух лидеров, является исторической задачей, которую далее нельзя откладывать.