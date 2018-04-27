Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились о ядерном разоружении

Корейские лидеры провозгласили "Новую эру мира"

Будет также заключено "соглашение о ненападении". "Мы заявляем, что на Корейском полуострове больше не начнется война", — подчеркнули они. Мун Чжэ Ин провозгласил начало "новой эры мира", добавив, что "пути назад уже нет". В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что "Северная и Южная Корея являются братьями, которым не следует жить отдельно друг от друга".

Осенью текущего года состоится визит южнокорейского президента в Северную Корею, а уже в мае состоится встреча командующих армиями. После подписания совместного заявления оба корейских лидера обнялись. В рамках саммита оба лидера также около получаса общались с глазу на глаз.

Намечены дальнейшие переговоры

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын также заявили о намерении начать переговоры с участием других стран, в том числе США. Целью договоренностей является достижение долгосрочного и стабильного мира, говорится в итоговом заявлении. Кроме того, они сообщили о возобновлении совместных гуманитарных проектов, в частности, встреч оказавшихся разделенными семей.

Ранее в тот же день Ким Чен Ын пересек границу Южной Кореи, что стало первым визитом северокорейского правителя после войны 1953 года. Держась за руки, оба политика затем символически пересекли демаркационную линию в северном направлении и вновь вернулись на южнокорейскую территорию.

"С того момента, как председатель Ким переступил через демаркационную линию, Пханмунджом стал символом мира, а не разделения", — заметил Мун Чжэ Ин.

Это третья встреча глав корейских государств после окончания войны в Корее, однако два предыдущих саммита — в 2000 и 2007 годах — проходили в Пхеньяне. Поэтому нынешнюю встречу еще до ее начала мировая пресса назвала историческим событием.