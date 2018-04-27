27.04.2018, 19:01

Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились о ядерном разоружении

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Deutsche Welle
EST
Korea
KoreaFoto: Reuters TV, Reuters

Во время исторической встречи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын объявили о начале новой эры мира и пообещали прекратить любые недружественные действия.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен Ын во время исторической встречи на демаркационной линии, разделяющей оба государства, договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов. Об этом оба лидера заявили по итогам саммита в пограничной деревне Пханмунджом в пятницу, 27 апреля.

Кроме того, лидеры двух стран договорились сократить численность своих армий, перестроить массивно укрепленную границу в "зону мира" и прекратить любые недружественные действия по отношению к соседней стране "на земле, воде и в воздухе" с 1 мая. В частности, речь идет об остановке радиопропаганды на границе и распространении листовок. Южная и Северная Кореи намерены вести активное сотрудничество по созданию долгосрочной системы мира, создание которой, по словам двух лидеров, является исторической задачей, которую далее нельзя откладывать.

Корейские лидеры провозгласили "Новую эру мира"

Будет также заключено "соглашение о ненападении". "Мы заявляем, что на Корейском полуострове больше не начнется война", — подчеркнули они. Мун Чжэ Ин провозгласил начало "новой эры мира", добавив, что "пути назад уже нет". В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что "Северная и Южная Корея являются братьями, которым не следует жить отдельно друг от друга".

Осенью текущего года состоится визит южнокорейского президента в Северную Корею, а уже в мае состоится встреча командующих армиями. После подписания совместного заявления оба корейских лидера обнялись. В рамках саммита оба лидера также около получаса общались с глазу на глаз.

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Намечены дальнейшие переговоры

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын также заявили о намерении начать переговоры с участием других стран, в том числе США. Целью договоренностей является достижение долгосрочного и стабильного мира, говорится в итоговом заявлении. Кроме того, они сообщили о возобновлении совместных гуманитарных проектов, в частности, встреч оказавшихся разделенными семей.

Ранее в тот же день Ким Чен Ын пересек границу Южной Кореи, что стало первым визитом северокорейского правителя после войны 1953 года. Держась за руки, оба политика затем символически пересекли демаркационную линию в северном направлении и вновь вернулись на южнокорейскую территорию.

"С того момента, как председатель Ким переступил через демаркационную линию, Пханмунджом стал символом мира, а не разделения", — заметил Мун Чжэ Ин.

Это третья встреча глав корейских государств после окончания войны в Корее, однако два предыдущих саммита — в 2000 и 2007 годах — проходили в Пхеньяне. Поэтому нынешнюю встречу еще до ее начала мировая пресса назвала историческим событием.

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