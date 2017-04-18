Лидеры стран "нормандской четверки" обсудили ситуацию в Донбассе

Президент России провел телефонные переговоры с французским коллегой Франсуа Олландом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским лидером Петром Порошенко, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения", — говорится в сообщении.

Лидеры также призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" и выразили сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того стороны высказали признательность Олланду "за его усилия в рамках "нормандской четверки" и выразили надежду на то, что его "работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции".