Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита

Лидеры стран G20 также подтвердили готовность укреплять меры доверия и работать над интенсификацией экономического роста, чтобы преодолеть сохраняющиеся проблемы.

"Мы приветствуем сильный глобальный экономический рост и в то же время признаем, что он все в меньшей степени синхронизирован между странами, а некоторые ключевые риски, включая уязвимость сферы финансов и геополитические озабоченности, частично материализовались", — говорится в документе.

Лидеры отметили актуальность ряда текущих торговых вопросов. "Мы вновь подтверждаем нашу готовность использовать все инструменты для достижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и для снижения сопутствующих рисков, наращивая диалог и меры по укреплению доверия", — отмечается в декларации.

Лидеры "двадцатки" также призвали продолжать поддержку экономической деятельности и стабильности цен посредством соответствующей монетарной политики. Кроме того, они отметили важность применения гибкой фискальной политики, которая способствовала бы росту.

"Последовательная реализация структурных реформ укрепит потенциал роста", — убеждены лидеры.

Борьба с причинами массовой миграции

В итоговой декларации участники также отметили важность совместных действий для устранения причин, вынуждающих людей бежать из своих стран.

"Массовые передвижения беженцев являются предметом мировой обеспокоенности и имеют гуманитарные, политические, социальные и экономические последствия. Мы подчеркиваем важность совместных действий для устранения основных причин перемещения и для ответа на гуманитарные нужды", — говорится в документе.

В нем также отмечается, что лидеры приняли во внимание доклад по миграции и беженцам, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Мы рассмотрим, как продолжить диалог по этому вопросу под следующим председательством", — говорится в заявлении.

Ранее шерпа Аргентины в G20 Педро Вильягра Дельгадо отметил, что миграция будет "одним из самых сложных вопросов" саммита в Буэнос-Айресе.

Борьба с терроризмом

Кроме того, лидеры стран призвали к противодействию использованию интернета в террористических целях.

"Мы подтверждаем наше решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях, — говорится в документе. — Мы привержены полному выполнению принятого в Гамбурге заявления лидеров стран G20 по борьбе с терроризмом [на саммите в 2017 году]".

"Мы намерены активизировать наши усилия по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Мы призываем цифровую индустрию работать сообща для противодействия использованию интернета и социальных сетей в террористических целях", — подчеркивается в декларации.

Страны Группы двадцати также заявили о намерении совместными усилиями совершенствовать опирающийся на общепринятые правила и нормы мировой порядок.

"Мы обновляем свою приверженность совместной работе в целях совершенствования базирующегося на правилах международного порядка, способного эффективно реагировать на быстро меняющийся мир", — отмечается в коммюнике.

Борьба с коррупцией

Группа двадцати также одобрила план действий по борьбе с коррупцией на предстоящие три года и взяла на себя обязательство вести практическое сотрудничество в этой сфере, в том числе в целях экстрадиции взяточников и возвращения украденных активов.

"Мы сохраняем приверженность предотвращению коррупции и борьбе с ней…" — заявляют лидеры "двадцатки". При этом Группа двадцати заверяет, что намерена делать такие шаги в этой области, которые позволят ей служить примером для других государств.

"Мы согласовали новый план действий на 2019-21 годы и поддержали принципы предотвращения коррупции… в государственных компаниях, а также предотвращения… конфликта интересов в государственном секторе [экономики]", — отмечается в коммюнике. "Двадцатка" выражает уверенность, что эти шаги будут способствовать увеличению транспарентности как в государственном, так и частном секторе экономики.

"Мы продолжим практическое сотрудничество в борьбе с коррупцией, в том числе соответствующее нашим обязательствам в рамках Группы двадцати. Мы детальнее рассмотрим увязку коррупции с другими экономическими преступлениями и пути борьбы с ними, в том числе посредством сотрудничества в деле возвращения лиц, разыскиваемых за такие правонарушения, а также украденных активов, в соответствии с международными обязательствами и [правилами] национальных юридических систем", — подчеркивают главы государств и правительств "двадцатки".

Они призывают "соответствующие международные организации" представить доклад по этим вопросам в рамках председательства Японии в "Большой двадцатке" в 2019 году.