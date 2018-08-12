Лидеры каспийской "пятерки" после 22 лет переговоров подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря

По итогам заседания V Каспийского саммита Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Хасан Роухани, Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов скрепили подписями документ, который определяет правовой статус Каспия. Работа над Конвенцией велась с 1996 года, а ее проект окончательно утвердили во время совещания глав МИД прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

Как ранее заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сам факт принятия документа уже станет большим прорывом. Глава МИД РФ отметил, что каспийская "пятерка" получит "надежный правовой фундамент, позволяющий выйти на более высокий уровень взаимодействия".

Пакет "прикаспийских" документов

По итогам саммита прикаспийских стран также было подписано несколько отраслевых документов о взаимодействии в регионе. Стороны, в частности, подписали Соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море, Протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью.