10.06.2018, 09:20

Лидеры G7 договорились сообща вводить санкции против России

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NEWSru.com
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G7
G7Foto: Handout, Reuters

Лидеры стран "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, согласовали итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Значительное внимание в документе оказалось уделено противодействию внешней политике Российской Федерации.

Так, Reuters передает, что в тексте итоговой декларации говорится о вероятных новых ограничительных мерах в отношении Москвы. "Мы готовы принять дополнительные санкции для того, чтобы оказать на Россию большее воздействие", — цитирует агентство выдержку из коммюнике.

О готовности расширить санкции против РФ на пресс-конференции по итогам саммита заявила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. "Я также приветствую признание со стороны G7 необходимости сохранения санкций против России в свете того, что России не выполнила условия Минских соглашений по Украине. Мы согласились на то, чтобы быть готовыми в случае необходимости принять дополнительные ограничительные меры против России", — цитирует ее "Интерфакс".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что лидеры стран G7 договорились о создании механизма для защиты политических устоев Запада от внешних угроз. По его словам, "лидеры обязались предпринять конкретные шаги и скоординированные меры, чтобы определить и призвать к ответу тех, кто вредит демократиям".

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, выразил надежду, что уже в следующем году саммит G7 в Биаррице пройдет с Россией. В то же время он подчеркнул, что на данный момент приглашать Москву на переговоры ведущих стран мира "неправильно и непоследовательно".

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Макрон пояснил, что подобные аргументы продиктованы ситуацией на Украине, а возвращение к формату G8 увязано с выполнением минских договоренностей. "Все в руках России", — подчеркнул глава государства.

Президент также добавил, что участникам G7 удалось достичь общей позиции по вопросу о ситуации в Сирии. "В ходе переговоров мы достигли общности взглядов и продемонстрировали стремление не только добиться окончательной победы над терроризмом и бороться против применения химического оружия, но также и продвигаться к всеобъемлющему политическому урегулированию", — сказал Макрон.

Отметим, что принятие коммюнике было под вопросом из-за разногласий между участниками саммита. Речь, в первую очередь, идет о торговых спорах и потенциальном экономическом конфликте между Европой и США. Трюдо, впрочем, заверил, что по этому вопросу за последние несколько дней был достигнут "настоящий прогресс". "Я готов плотно работать с президентом США, чтобы быстро разрешить этот торговый спор, но я ясно дал понять, что я всегда буду защищать канадских рабочих и канадские интересы", — добавил канадский политик (цитата по ТАСС).

О планах "Большой семерки" создать "Механизм быстрого реагирования", который позволит быстро и скоординированно ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия", стало известно еще накануне.

С помощью новой системы защиты страны-члены Группы семи планируют анализировать данные об информационных атаках иностранного происхождения и оперативно обмениваться этими сведениями между собой. Предполагается, что "в идеальном случае" на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций.

Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп в разрез с общим мнением "семерки" заявил, что, по его мнению, Россию, "выкинутую из G8", следует вернуть за стол переговоров. Это предложение американского лидера поддержал только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Канцлер ФРГ Ангела Меркель позже в пятницу выразила "общее мнение" G7 по этому вопросу: Россия сможет вернуться на саммиты Группы, лишь когда "будет достигнут существенный прогресс в связи с украинской проблемой".

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