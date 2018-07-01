01.07.2018, 17:00

Лидеры ЕС договорились укреплять оборону Европы, чтобы не зависеть от США

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NEWSru.com
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BELGIUM-EU-VOTE
BELGIUM-EU-VOTEFoto: Georges Gopet, AFP/Scanpix

Европейский союз (ЕС) должен укреплять свою обороноспособность, увеличивать военные затраты, чтобы быть способным действовать независимо от Соединенных Штатов. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном лидерами ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.


"Европа должна взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность и поддержать роль ЕС как надежного актора и партнера в области безопасности и обороны", — сказано в тексте заявления (цитата по Reuters).

В нем также отмечается, что "ЕС предпринимает шаги по укреплению европейской обороны путем увеличения инвестиций в эту сферу, а также наращивая потенциал и боеготовность". Эти инициативы "усиливают стратегическую автономию ЕС, дополняя и укрепляя деятельность НАТО".

Заявление лидеров ЕС было сделано после их встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в четверг, 28 июня. Генсек НАТО заявил, что альянс сотрудничает с ЕС в области повышения военной мобильности и развития инфраструктуры, чтобы иметь возможность "быстро перемещать силы в Европу в случае, если это окажется необходимо".

Ранее, в апреле, Столтенберг заявлял, что военная мобильность в Европе будет одним из ведущих вопросов июльского саммита НАТО в Брюсселе. Он также говорил, что лидеры НАТО и ЕС подпишут новую декларацию о расширенном партнерстве.

Первая в истории декларация о сотрудничестве НАТО и ЕС была подписана руководителями институтов двух структур на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года. "На саммите в июле мы подпишем новую декларацию, чтобы продвинуть наше сотрудничество еще дальше", — говорил Столтенберг (цитата по ТАСС).

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Напомним, в марте Европейский Союз представил план по повышению военной мобильности в Европе, который позволит военной технике и персоналу передвигаться быстрее в случае военных конфликтов. Планируется, что он будет представлен правительствам ЕС и Европейского парламента для обсуждения.

Что касается увеличения расходов на оборону и углубления военного сотрудничества в ЕС, то о необходимости подобных мер говорил в июне прошлого года председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

В ноябре 2017 года 23 страны — члена ЕС подписали договор о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере (PESCO), сообщала Русская служба BBC. Согласно документу, страны ЕС будут работать в еще более тесном сотрудничестве в области безопасности и обороны. Для них будут открыты возможности для усиления обороноспособности и инвестирования в совместные проекты.

Инициаторами данной инициативы стали Франция и Германия, которые начали подготовку к подписанию после решения Великобритании покинуть ЕС. Британия же до последнего времени блокировала эти планы, объясняя, что не считает нужным дублировать НАТО и подрывать его роль. Помимо Британии, PESCO не подписали Дания, Ирландия, Португалия и Мальта.

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