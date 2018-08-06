06.08.2018, 14:01

Лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" досрочно отпустили на свободу


bbcrussian.com
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Vladimir Anikejev
Vladimir AnikejevFoto: Valeriy Melnikov, Sputnik

Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев вышел на свободу из СИЗО "Лефортово".

Группа взламывала и размещала в интернете переписку высших правительственных чиновников России, в том числе пресс-секретаря Дмитрия Медведева и сотрудников администрации президента Путина.

"Да, Владимира Аникеева в пятницу выпустили из-под стражи", — сказал Би-би-си его адвокат Руслан Коблев.

Он добавил, что предложил Аникееву работу советника по кибербезопасности в адвокатском бюро "Коблев и партнеры", и он предварительно согласился. "Если его не переманит кто-то еще, он будет работать у нас", — заявил Коблев.

Аникееву пересчитали срок по новым правилам зачета дней, проведенных в СИЗО. Закон, приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колонии, вступил в силу в середине июля этого года.

Аникеева задержали в ноябре 2016 года. В июле 2017 года Мосгорсуд приговорил его к двум годам колонии общего режима за за незаконный доступ к компьютерной информации, признав его лидером хакерской группировки. Судебные слушания проходили в закрытом режиме, так как материалам дела Аникеева был присвоен гриф "секретно". Он признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Еще двое предполагаемых участников проекта, Константин Тепляков и Александр Филинов, получили по три года колонии.

Аникеев подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но суд его не удовлетворил.

Группа компьютерных взломщиков, называющих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Группа воровала переписки, взламывала аккаунты высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Следователи установили, что лидер "Шалтай-Болтая" был причастен к взлому электронной почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, помощника президента Андрея Белоусова и сотрудника администрации президента Тимура Прокопенко. При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

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