Лидер ДНР Захарченко отрекся от создания Малороссии

Окончательные решения по поводу создания Малороссии не приняты, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

"Но, самое главное, дискуссия будет продолжена", — говорится в заявлении лидера ДНР. Захарченко отметил, что "мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию".

"Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины", — подчеркнул он.

По его словам, идея создания нового государства получила неоднозначные отклики. Так, мнения разошлись по поводу расположения столицы, государственной символики, а также состава, формата и места проведения легитимного учредительного собрания с представителями областей Украины.

Создание Малороссии — федеративного государства с широкой автономией, которое "является преемником Украины", — Захарченко анонсировал 18 июля. Столицей Малороссии объявили Донецк, в качестве государственного флага был предложен флаг Богдана Хмельницкого. В ЛНР информировали, что с ними эту инициативу никто не обсуждал. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что инициатива "подлежит осмыслению", а в Киеве призвали Москву осудить провозглашение Малороссии.

Государство Малороссия не может состояться, а своим заявлением Александр Захарченко задал вектор дискуссии о будущем сосуществовании Донбасса и Киева, сказал для Lenta.ru руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"С самого начала было понятно, что никакого "проекта Малороссия" нет и быть не может. Никакого государства Малороссия тоже не может состояться. Речь можно вести лишь о новом этапе дискуссии о будущем государстве, которое может органично возникнуть на месте переучрежденной Украины, если, к примеру, будут выполнены минские соглашения. Эта дискуссия не всем нравится", — заявил Чеснаков.

По его словам, представители Донецка посылают сигнал о невозможности возврата к старому, унитарному устройству страны, которое было на Украине до февраля 2014 года. "Единственно приемлемая форма сосуществования Киева и Донбасса это федерация. Какой она должна быть, какими должны быть права территорий — это и должно составлять содержание дискуссии. Киев может не признавать эту проблему сколько угодно долго, но это не значит что ее не существует. И чем быстрее в Киеве ее признают, тем менее болезненным будут следующие решения. Тем более содержательным будет диалог", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что считает неудачным само название "Малороссия". "Многие регионы современной Украины никак не относились к исторической территории Малороссии. Например, те же Одесская и Херсонская области. Да и Донбасс тоже к ней не относился. Вряд ли жители большинства территорий готовы будут принять это название и "гордо" именоваться малороссами. Объединение Львова, Ужгорода, Одессы, Харьков и Донецка в Малороссию — это фантом. А зачем сейчас создавать фантомы? Фантомы только вредят мирному процессу", — сказал Чеснаков.