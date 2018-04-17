Лидер армянской оппозиции объявил о начале "бархатной революции"

Участники массовой акции в Ереване отказываются прекратить протесты. В отделения полиции доставлено уже несколько десятков демонстрантов.
Демонстранты в столице Армении Ереване отказываются прекратить массовые акции протеста против кандидатуры бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Как передает во вторник, 17 апреля, корреспондент DW из Еревана, демонстранты в массовом порядке идут по проспекту Баграмяна в сторону здания парламента. Здесь в 11.00 мск началось обсуждение и голосование по кандидатуре нового главы правительства республики.
Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, протестующего против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, заявил о создавшейся в республике "революционной ситуации". "В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале "бархатной революции", — сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана. "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", — сказал депутат, обращаясь к своим сторонникам.