17.04.2018, 14:50

Лидер армянской оппозиции объявил о начале "бархатной революции"

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Deutsche Welle
EST
Jerevan
JerevanFoto: KAREN MINASYAN, AFP

Участники массовой акции в Ереване отказываются прекратить протесты. В отделения полиции доставлено уже несколько десятков демонстрантов.

Демонстранты в столице Армении Ереване отказываются прекратить массовые акции протеста против кандидатуры бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Как передает во вторник, 17 апреля, корреспондент DW из Еревана, демонстранты в массовом порядке идут по проспекту Баграмяна в сторону здания парламента. Здесь в 11.00 мск началось обсуждение и голосование по кандидатуре нового главы правительства республики.

Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, протестующего против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, заявил о создавшейся в республике "революционной ситуации". "В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале "бархатной революции", — сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана. "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", — сказал депутат, обращаясь к своим сторонникам.

Ранее Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Пашинян взял уведомление и порвал его, заявив, что начинаются "тотальные акции неповиновения". Утром на встрече со сторонниками в центре Еревана он призвал вновь блокировать улицы и работу государственных учреждений. "Блокируйте все улицы, останавливайте транспорт, избегайте насилия, будьте вежливы с полицейскими. Заходите во все госучреждения, не позволяйте работать", — сказал он. Пашинян также призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Сторонники оппозиции окружили здание Генпрокуратуры, МИД, Центробанка, комитета по государственным доходам. У входа в каждое здание стоят по несколько человек, блокируя двери.

Задержания демонстрантов

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Демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.

По словам Никола Пашиняна, полиция 17 апреля доставила в отделения несколько десятков участников протестного движения. "По нашим данным, в полицию увезли 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы", — сообщил Пашинян журналистам. Ранее пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил "Интерфаксу", что в отделения доставлены несколько демонстрантов.

Голосование в парламенте Армении по выборам премьер-министра страны назначено на 17 апреля. Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 — 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля текущего года.

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