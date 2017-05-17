ЛГБТ-ассоциации подали на Кадырова в Международный уголовный суд

Три французских ЛГБТ-ассоциации подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС) на главу Чечни Рамзана Кадырова, которого они обвиняют в организации преследования людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кадыров в жалобе назван "проводником геноцида" и "организатором пыточных лагерей с целью уничтожения гомосексуалистов".

"Мы ежедневно получаем новые тревожные сообщения из Чечни", — сказал Александр Марсель, президент "Комитета Айдахо" — французской ассоциации по борьбе с гомофобией.

По его словам, подача жалобы в МУС — единственный способ продолжить "противодействие нацизму на международном уровне".

Сообщения о жалобе трех французских ЛГБТ-ассоциаций на Кадырова в МУС агентству Интерфакс прокомментировал анонимный источник, близкий к правительству Чечни. Он заявил, что за исками просматриваются "срежиссированные действия, проплаченные силами, которые стремятся дискредитировать Российскую Федерацию".

"Эти силы стремятся оказывать на Рамзана Кадырова психологическое давление, выбить его из седла", — сказал собеседник агентства.

В МВД Чечни ранее заявили, что информация о преследованиях геев в республике "не нашла под собой никаких объективных подтверждений".

"Шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую республику", — заявил в минувшую субботу глава МВД Чечни Руслан Алханов, добавив, что власти намерены обратиться в суд.

Сам Кадыров заявлял, что руководство Чечни готово взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте России Татьяной Москальковой, Генпрокуратурой и МВД "в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации".

Во вторник Москалькова сообщила, что направила в Следственный комитет России личные данные представителей ЛГБТ-сообщества, которые, по информации "Новой газеты", подверглись преследованию в Чечне.

"Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от "Новой газеты" и направила на рассмотрение на имя Александра Ивановича Бастрыкина, председателя Следственного комитета", — сказала Москалькова журналистам.

1 апреля "Новая газета" опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно расследовать сообщения о преследованиях геев в Чечне. Расследовать ситуацию потребовало и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также лидеры ведущих европейских стран.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов ранее называл информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация".

Член Совета по правам человека при президенте Чеченской республики Рамзане Кадырове Хеда Саратова 1 апреля сказала, что крайние меры в отношении "таких людей" чеченское общество не осудит. На следующее утро она, впрочем, заявила, что ее не так поняли, и что она была "не совсем вменяема", делая подобные заявления.

В связи с публикацией в "Новой газете" о преследованиях геев в Чечне в адрес журналистов издания поступили угрозы. По данным издания, 3 апреля на собрании богословов и лидеров общественного мнения в центральной мечети Чечни была принята резолюция, которую можно расценить как призыв к насилию над журналистами. Как сообщила газета, в одном из пунктов резолюции говорится о "возмездии" подстрекателям.

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил, что речь в резолюции идет о "возмездии всевышнего Аллаха".

Позже советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты "Новой газеты" неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства. Как рассказал Шахидов, речь в принятой на собрании в грозненской мечети 3 апреля резолюции шла не о "возмездии Аллаха", а об иске к изданию за клевету.

5 мая российский президент Владимир Путин впервые публично затронул ситуацию с правами геев в Чечне. Он пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД России.

"Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется", — сказал Путин.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы тесно взаимодействовать с Москальковой и другими правоохранительными органами. В то же время он вновь повторил, что в Чечне геев нет.