Летный департамент: учения РФ в Балтийском море затронут и Эстонию

Россия информировала Латвию, что в период с 4 по 6 апреля проведет над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море тренировочные запуски ракет. В связи с этим придется изменить траектории движения самолетов, в том числе и вылетающих из Эстонии.

Генеральный директор Летного департамента Кристьян Тельве отметил, что учения проходят в международных водах, и Россия действует соответственно правилам.

Как отмечает департамент, в связи с учениями рейсы станут длиннее, что может вызвать задержки в воздушном вижении.

Запуск ракет будет проводиться с 6 до 18 часов. Российская сторона просит Латвию на этот период закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии.

Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России проводить на этой территории подобные учения, ее действия вызывающие и могут быть расценены как демонстрация силы. Также учения могут угрожать движению судов и воздушных судов над Балтийским морем.