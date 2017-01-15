Самолет Eurowings (подразделение Lufthansa) сел в Кувейте из-за и угрозы бомбы на борту, однако после осмотра взрывных устройств на борту не обнаружили. Об этом сообщает Associated Press.

Вылетевший из города Салала в Омане Airbus 330-203 направлялся в Кельн. Из-за сообщений о бомбе пилот запросил экстренную посадку в Кувейте. На борту находилось 287 пассажиров и 10 членов экипажа. После посадки самолета они были эвакуированы, никто не пострадал.

В Eurowings заявили, что самолет совершил посадку в Кувейте «по соображениям безопасности и по согласованию с соответствующими органами».

Пресс-секретарь Lufthansa Тал Мускал подтвердил отсутствие взрывных устройств на борту. ​«Я знаю, что на борту ничего нет», — заявил Мускал.

​Ранее, в ночь на 31 декабря, вылетевший из Гран-Канарии Boeing 737, на котором находилось 160 человек, совершил экстренную посадку в Праге из-за угрозы взрыва. Как оказалось о взрывном устройстве на борту заявил гражданин Польши. Он был задержан полицией. В ходе проверки полиция не обнаружила бомбу.