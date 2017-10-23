Лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в Чечне

Старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне, стрелявший ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в ведомственном департаменте по взаимодействию со СМИ.

"По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением", — сообщили в департаменте.

По информации собеседника агентства, о происшествии проинформирована военная прокуратура и военно-следственный отдел. Проводится служебная проверка, сообщили в департаменте.

"Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи. Комиссии предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия", — отметили в ведомстве.

Меньше месяца назад похожий случай произошел в Амурской области.

29 сентября 23-летний военнослужащий-призывник ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана, открыл огонь по офицеру и сослуживцам на полигоне в районе Транспортный Белогорска.

Тогда трое военных, включая офицера, погибли, еще двое получили ранения. Абдулахадов был обнаружен и блокирован подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий. Ефрейтор был убит при задержании, так как оказал вооруженное сопротивление.

В Минобороны РФ тогда сообщили, что "в качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв у военнослужащего". С тех пор официальной информации о расследовании этого ЧП не поступало.