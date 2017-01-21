Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в субботу обратилась к главам стран-членов Евросоюза с призывом быть более самостоятельными в выборе политического курса.

"В 2016 году англо-саксонские страны, наконец, пробудились. Я уверена, что 2017 год станет годом, когда проснется и континентальная Европа. Это уже вопрос возможности, а вовсе не времени", — сказала она, выступая на конференции Freedom for Europe в Кобленце.

При этом политик подчеркнула, что европейские государства должны следовать примеру Великобритании, которая приняла решение покинуть интеграционное объединение. "Главный фактор, который спровоцирует "эффект домино", — это Brexit", — добавила Ле Пен.

Великобритания, как ожидается, активирует статью 50 Лиссабонского договора, формально запускающую процедуру Brexit, до конца марта этого года.

В 2016 году британцы проголосовали на референдуме за выход их страны из Евросоюза.