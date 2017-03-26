Ле Пен объяснила отказ предстать перед судом по делу против нее

Кандидат в президенты Франции, лидер ”Национального фронта” Марин Ле Пен в интервью Le Parisien объяснила, почему отказывается предстать перед судьями, ведущими расследование по делу о фиктивном найме двух помощников, передает gazeta.ru.

”Я отказалась сдаться, потому что 15 месяцев назад я потребовала назначения следственного судьи. Мне отказали, и ждали начала президентской кампании, чтобы назначить этого известного следственного судью”, — сказала она.

Ле Пен подчеркнула, что ”такое использование правосудия как инструмента неприемлемо”. По ее словам, если они ждали 15 месяцев, то могут ”подождать еще полтора месяца или пять лет”.

”Я — жертва судебного преследования, которое ведет господин [экс-глава Европарламента Мартин] Шульц”, — подчеркнула политик.

По словам Ле Пен, Европарламент не поддерживает существования оппозиции у себя, а все политические движения евроскептиков подвергаются преследованиям.

Ранее сообщалось, что Ле Пен вызвали в суд по делу о фиктивном найме двух помощников.