Ле Пен обвинили в плагиате из-за цитирования речи Фийона

Кандидата в президенты Франции от крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен обвинили в использовании речи ее соперника Франсуа Фийона, проигравшего в первом туре выборов. Представитель партии Ле Пен в ответ заявил, что это был не плагиат, цитата с намеком.

На сходство речей первым обратил внимание французский сатирический канал в YouTube Ridicule TV, сделавший видеоролик, в котором отрывки из речей Ле Пен и Фийона почти идеально накладываеются один на другой.

"Есть такой рейнский рубеж — самый открытый, самый опасный, и самый многообещающий — германский мир, с которым мы так часто вступали в конфликт, и с которым нам еще предстоит так тесно сотрудничать", — приводит агентство Рейтер отрывок из речи Фийона, произнесенной им перед сторонниками 15 апреля.

"Рейнский рубеж, самый открытый и многообещающий, германский мир, с которым нам предстоит плотно сотрудничать, если мы сохраним с ним отношения союзников, а не превратимся в хозяина и подчиненного", — цитирует агентство отрывок из речи Ле Пен.

Как отмечает французская газета Liberation, на этом отрывке сходства не заканчиваются. Таких отрывков три. Как и обращение Фийона, речь Ле Пен была построена на рассуждениях о границах и соседях Франции и об "особом пути" страны. Кроме того, Ле Пен использовала те же цитаты из Жоржа Клемансо и писателя Андре Малро, что и ее соперник на выборах.

Представитель партии Ле Пен "Национальный фронт" в эфире французского телевидения заявил, что Ле Пен цитировала Фийона умышленно, чтобы послать сигнал сторонникам выбывшего в первом раунде президентских выборов кандидата.

Марин ле Пен, на время выборов отошедшая от руководства крайне правой партией "Национальный фронт", и центрист Эммануэль Макрон вышли во второй тур президентских выборов, который состоится в ближайшее воскресенье.

Макрон выступает за единую Европу и реформу Евросоюза. Ле Пен играет на националистических настроениях, выступает за закрытие границ от мигрантов и допускает в случае победы проведение референдума о выходе из ЕС.

Согласно опросам общественного мнения, Макрон опережает Ле Пен примерно на 20%. Выдвиженец от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон в первом туре набрал около 19% и выбыл из гонки.