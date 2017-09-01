01.09.2017, 14:00

Лаврова не заинтересовала возможность баллотироваться в президенты РФ

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Интерфакс
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Venemaa välisminister Sergei Lavrov USA-s
Venemaa välisminister Sergei Lavrov New YorgisFoto: Kena Betancur, AFP

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты России.

"Нет, не рассматриваю", — сказал Лавров в пятницу на встрече со студентами МГИМО, отвечая на соответствующий вопрос.

"Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавил, что на внешнеполитическом фронте есть целый ряд задач, которые необходимо решить. "Я считаю это самым главным в своей жизни", — сказал Лавров.

Президентский выборы пройдут в России в марте 2018 года. Официальное выдвижение кандидатов будет возможно с декабря этого года.

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