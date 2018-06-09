Лавров заявил об отсутствии у России амбиций вернуться в G8

Россия никогда не просила вернуть ее в G8, считает "двадцатку" самым перспективным форматом на будущее, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда ни у кого не просились назад",- сказал Лавров в эфире "Первого канала". Он напомнил, что когда западные партнеры приняли решение о том, чтобы Россия больше в "восьмерке" не участвовала и вернули формат "семерки", то в Москве восприняли "это как их решение".

"Мы прекрасно работаем в других форматах — и в ШОС, и в БРИКС, и особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы", — отметил министр.

"И в рамках "двадцатки" уже ультиматумами не обойдешься, там уже нужно договариваться. "Двадцатка" — это механизм достижения консенсуса. И я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", — заявил Лавров.