28.08.2018, 10:00

Лавров заявил о полной интеграции Крыма в политическое пространство России

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ИТАР-ТАСС
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Sergei Lavrov
Sergei LavrovFoto: Stanislav Krassilnikov, TASS

Процесс интеграции Крыма на политическом, правовом и социально-экономическом уровнях полностью завершен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.


"Крым — неотъемлемая составная часть Российской Федерации. В настоящий момент полностью завершен процесс интеграции полуострова в общероссийское политическое, правовое, социально-экономическое пространство", — подчеркнул Ларов, слова которого во вторник, 28 августа, приводит агентство ТАСС.

Как обратил внимание министр, представители зарубежных общественно-политических и деловых кругов, в том числе из европейских государств, при посещении Крыма могут "воочию убедиться в приверженности крымчан сделанному ими в марте 2014 года свободному выбору, связавшему их судьбу с Россией".

Он пригласил читателей словацкого издания приехать в Крым и "самим посмотреть, чем живет сегодня полуостров, насколько реальная картина отличается от тех странных описаний, которые порой приходится читать в европейской прессе".

Напомним, международное сообщество считает присоединение Крыма к России незаконным. Эстония полностью поддерживают политику непризнания аннексии полуострова.

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