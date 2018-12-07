Лавров заявил о грубейшем вмешательстве США и ЕС в дела Македонии
США и европейские страны осуществляют грубейшее вмешательство в дела Македонии, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
США и европейские страны осуществляют грубейшее вмешательство в дела Македонии, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Налицо грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии", — сказал Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон Синтактон" (εφημερίδα των συντακτών).
"Сейчас предпринимаются лихорадочные усилия, чтобы окончательно оформить сделку (о переименовании Македонии — ИФ) в начале 2019 года. Примечательно, что такая спешка подчинена исключительно поставленной Вашингтоном задаче форсированного втягивания Скопье в НАТО", — подчеркнул он.
Министр отметил, что "спекуляции о необходимости одобрения Преспанского соглашения ради ускоренной интеграции в ЕС не выдерживают критики", так как переговоры с Брюсселем на эту тему могут тянуться не один десяток лет.
Лавров добавил, что после провала референдума по переименованию Македонии "в Собрании 19 октября продавили одобрение конституционных поправок путем шантажа и подкупа депутатов от оппозиции".
"В этом приняли непосредственное участие иностранные дипломаты, в том числе посол США", — сказал российский министр.
Греция и Македония 17 июня подписали на берегу озера Преспа, через которое проходит граница двух стран, соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.
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