Лавров заявил о грубейшем вмешательстве США и ЕС в дела Македонии

"Налицо грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии", — сказал Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон Синтактон" (εφημερίδα των συντακτών).

"Сейчас предпринимаются лихорадочные усилия, чтобы окончательно оформить сделку (о переименовании Македонии — ИФ) в начале 2019 года. Примечательно, что такая спешка подчинена исключительно поставленной Вашингтоном задаче форсированного втягивания Скопье в НАТО", — подчеркнул он.

Министр отметил, что "спекуляции о необходимости одобрения Преспанского соглашения ради ускоренной интеграции в ЕС не выдерживают критики", так как переговоры с Брюсселем на эту тему могут тянуться не один десяток лет.

Лавров добавил, что после провала референдума по переименованию Македонии "в Собрании 19 октября продавили одобрение конституционных поправок путем шантажа и подкупа депутатов от оппозиции".

"В этом приняли непосредственное участие иностранные дипломаты, в том числе посол США", — сказал российский министр.