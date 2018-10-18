Лавров заявил, что РФ не разрешит проход кораблей НАТО на учения в Азовском море(33)
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о нереалистичности планов Украины провести учения НАТО в Азовском море.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о нереалистичности планов Украины провести учения НАТО в Азовском море.
"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", — сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.
"Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", — отметил Лавров.
По словам главы МИД РФ, действия НАТО у российских границ носят провокационный характер. "Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы — откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии и в Черном море", — заявил Лавров.
Глава МИДа также добавил, что размещение американской дивизии на постоянной основе на территории Польши стало бы прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, и РФ будет следить за такими процессами, так как это касается ее безопасности.
"Все учения, которые сейчас проводятся НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии, других странах, развертывание контингентов Германии, Канады, Англии и, по-моему, также Франции в Прибалтике, Польше, идея наших польских коллег пригласить американскую дивизию на свою территорию, что будет прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, запрещающего развёртывание существенных боевых сил на постоянной основе на территориях стран-членов НАТО из Восточной и Центральной Европы, — это все очень интересные процессы", — заявил он.
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