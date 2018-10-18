Лавров заявил, что РФ не разрешит проход кораблей НАТО на учения в Азовском море

"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", — сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.

"Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", — отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, действия НАТО у российских границ носят провокационный характер. "Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы — откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии и в Черном море", — заявил Лавров.

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