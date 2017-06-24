Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию

Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном состоялся 22 июня по американской инициативе, сообщает МИД РФ.

"При рассмотрении перспектив двустороннего диалога Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня. Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период", — говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что "в этих условиях для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях".

"Лавров подчеркнул, что в Москве ожидают ответа на переданные в Вашингтон ранее российские предложения о нормализации этих отношений", — говорится в сообщении.