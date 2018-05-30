Лавров: русофобский курс Киева подтверждается обвинениями России в убийстве Бабченко

Продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей назвал глава МИД РФ Сергей Лавров прозвучавшие из Киева обвинения в адрес российских спецслужб в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, передает ТАСС.

"Очередная трагедия в Киеве — Аркадий Бабченко был убит в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства [Владимир Гройсман] заявляет о том, что это сделали российские спецслужбы", — сказал он в ходе выступления на "Примаковских чтениях" в Москве.

По словам Лаврова, "эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, — очень печальная". "Но, как видите, многие ее подхватывают, особенно такие, как наши украинские соседи, которые пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов и абсолютно игнорируют советы тех же западных кураторов о том, как им наводить порядок у себя же дома, — продолжал министр. — Украина кураторам нужна для того, чтобы продвигать русофобские взгляды и чтобы всячески создавать неудобную ситуацию для нашей страны".

"Кто знает историю, должен понимать, что это все — бесполезно и бессмысленно", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.