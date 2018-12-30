Лавров: Россия ответит на размещение ракет в Европе

"К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам, — отметил Лавров. — Приведу пример: голосование по российской резолюции в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности".

"Больше всего волнений по поводу решения Соединенных Штатов выйти в одностороннем порядке из Договора мы слышали в Европе, — обратил внимание министр. — Но весь ЕС проголосовал против нашего предложения". Дипломат уточнил, что Евросоюз, по сути, высказался за то, чтобы "ДРСМД перестал существовать" и чтобы "над Европой опять нависла угроза размещения ракет США", которые в соответствии с Договором запрещены. Следующим шагом, по словам главы МИД РФ, будут ответные меры с российской стороны. "Это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут", — заключил он.

По его словам, невозможно объяснить голосование европейских стран против российского предложения ничем, кроме как "ложно понятой солидарностью".