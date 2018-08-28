Лавров: Россия отреагирует на санкции США на основе принципа взаимности



”Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности”, — заявил он.

Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.

В понедельник, 27 августа, в 7.00 мск США ввели новые санкции. Они были введены за якобы причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Официальная Москва отвергает подобные обвинения.