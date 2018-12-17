Лавров: Россия не будет воевать с Украиной

По словам министра, для того, чтобы Украина оставалась нейтральной стороной, нужно обеспечить комфортное проживание на территории страны для всех ее жителей.

”Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю”, — сказал Лавров.

Он добавил, что не сомневается в дальнейших провокациях Киева в Керченском проливе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал ”войной” инцидент в Керченском проливе.