Лавров рассказал, когда в Донбасс введут контингент ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero заявил, что силы ООН введут в Донбасс после разведения враждующих сторон. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске”, — сказал Лавров.

Он напомнил, что после саммита БРИКС в Китае президент России Владимир Путин предложил учредить миссию ООН для охраны СММ ОБСЕ на Украине.

”При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки — минская Контактная группа и ”нормандский формат”, — добавил глава МИД.

Ранее в Белоруссии предложили отправить в Донбасс своих миротворцев, если это устроит все стороны конфликта.