Лавров призвал возобновить военное сотрудничество между Россией и НАТО

Россия выступает за возобновление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Чтобы снять опасения и подозрения, надо возобновить военное сотрудничество между Россией и НАТО", — сказал Лавров, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интерфакс".

Министр добавил, что в марте может состояться экспертная встреча между Россией и НАТО для обсуждения вопроса об авиационной безопасности над Балтикой, в том числе по теме транспондеров. На это выразил надежду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вчерашнем разговоре с Лавровым.

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Министр также отметил, что предложение канцлера Германии Ангелы Меркель обсудить кибербезопасность в рамках Совета Россия — НАТО (СРН) говорит о заинтересованности Берлина в возобновлении полноценного функционирования этого формата.

Меркель призвала улучшить отношения с Россией как с соседом ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на существующие разногласия с Россией, важно помнить, что это сосед ЕС, и отношения необходимо улучшать.

"Нам необходимы хорошие отношения с Россией", — заявила она, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она добавила, что у ЕС и РФ есть общие интересы в борьбе с терроризмом. По ее словам, совету Россия — НАТО необходимо также обсуждать угрозы в сфере кибербезопасности.

Кроме того, Меркель заявила о необходимости продолжения работы так называемого "нормандского формата" для достижения долгосрочного прекращения огня в Донбассе.

"К сожалению, не все пункты минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня", — заявила она в ходе конференции.

Она подчеркнула, что необходимо соблюдать минские договоренности, и что именно они остаются основой на пути к разрешению конфликта на Украине. Меркель напомнила, что сегодня в Мюнхене состоятся переговоры глав МИД в "нормандском формате".

53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17-19 февраля. Конференция считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. В столице Баварии традиционно собирается несколько сотен экспертов и политиков со всего мира.