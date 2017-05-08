Лавров прибудет в США 9 мая

Глава МИД России Сергей Лавров прибудет с официальным визитом в США 9 мая. Об этом сообщается на сайте министерства, передает gazeta.ru.

Отмечается, что 10 мая в Вашингтоне Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в рамках которых они обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений.

Глава российского МИДа также примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИДа Сергей Лавров посетит с официальными визитами Финляндию и Аляску.