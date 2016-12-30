Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге.

В ответ на санкции, введенные США против России из-за хакерских атак, Лавров также предложил запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — цитируют агентства Лаврова.

Ранее в российском МИДе сообщили, что в Москве не будут закрывать англо-американскую школу в качестве ответной меры.

"Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", — написала в своем "Фейсбуке" официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В ночь на пятницу телеканал Си-эн-эн со ссылкой на американских чиновников сообщил, что российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве, где учатся дети персонала посольств США, Британии и Канады. Телеканал также сообщил, что сотрудники посольства США потеряют доступ к дому отдыха в Серебряном бору.

Вечером в четверг действующий президент Барак Обама объявил о выдворении из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в связи с кибератаками со стороны российских хакеров на серверы Демократической партии США во время избирательной кампании.

США также ввели санкции против нескольких россиян и российских компаний и ведомств, а американский минфин сообщил о закрытии дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке, которые принадлежат дипмиссиям России. По мнению американских властей, эти комплексы использовались в разведывательных целях.

Ограничительные меры, обнародованные министерством финансов США, затрагивают, в частности, ФСБ России, а также командование ГРУ — в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.

Российская сторона отрицает обвинения в кибератаках. Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу назвал в своем "Твиттере" решение администрации Обамы "антироссийской агонией".

Избранный президент США Дональд Трамп после объявления санкций заявил, что на следующей неделе встретится с представителями внешней разведки США, чтобы обсудить с ними их обвинения в адрес Кремля. Трамп также заявил, что США надо двигаться дальше и "заняться более важными делами".