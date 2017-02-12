Лавров: попытки вербовки российских дипломатов за рубежом не прекращаются, это неприемлемо

Попытки вербовки российских дипломатов зарубежными спецслужбами, в частности американскими, не прекращаются, Россия считает такие методы неприемлемыми. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Бывают периоды, когда некоторые из наших партнеров, закусив удила, решают почему-то нас наказывать, как было с теми 35 дипломатами, которых выслал (бывший) президент США Барак Обама, срывая на нас за что-то обиду, наверное, за поражение кандидата от Демократической партии, которое даже нельзя представить себе", — отметил Лавров.

"Подходы к нашим дипломатам с предложениями завербовать их и перейти на отношения сотрудничества не прекращаются, — сказал министр. — Они не прекращались даже в лучшие времена, в том числе в США и европейских странах".

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"Очень часто это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи, — подчеркнул Лавров. — К этому, конечно, необходимо относиться как к неприемлемым методам".

Глава МИД РФ напомнил, что в прошлом году при администрации Обамы "было несколько таких подходов". "Каждый раз мы обращаем на это внимание, — отметил Лавров. — Взамен они жалуются, что здесь обижают их дипломатов. Но то, как здесь работают американские дипломаты, — это отдельная тема. У них здесь гораздо более комфортный режим для деятельности, нежели чем тот режим, который они создали в последние пару лет вокруг нашего посольства и наших консульских учреждений в США".

Охрана посольств

Глава МИД РФ также не исключил, что список российских посольств, охрану которых обеспечивают подразделения специального назначения, может быть расширен.

По его словам, в ряде государств, где продолжаются внутренние вооруженные конфликты, используются подразделения специального назначения. "Сейчас такие подразделения есть в 12 странах, — сказал министр. — По мере анализа ситуации мы будем вместе с нашими коллегами из спецслужб смотреть на необходимость пополнить этот список".

"Желательно, конечно, чтобы он не расширялся, но не все от нас зависит", — подчеркнул глава российского дипведомства.

"В ряде случаев используем частные охранные предприятия стран пребывания, в основном чтобы они по внешнему периметру смотрели за порядком, — сообщил министр. — Иногда на разовой основе они могут привлекаться для сопровождения сотрудников посольства на те или иные мероприятия, если на то есть основания".

Однако, как отметил глава МИД России, всех случаев предусмотреть нельзя. "Жизнь гораздо сложнее, чем любые схемы, — сказал Лавров. — Мы принимаем все меры, необходимость которых мы видим".